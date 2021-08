87-latka kilka godzin leżała na posadzce z rozciętą głową. Pomogli strażacy

Chełmińscy strażacy interweniowali wczoraj (25.08.2021) w bloku przy ul. Kopernika w Chełmnie. Zostali poproszeni o to, aby pomogli kobiecie, która przewróciła się w swoim mieszkaniu i sama nie mogła się podnieść.

Drzwi do mieszkania kobiety, która leżała na balkonie, były zamknięte, nikt nie mógł więc wejść do środka. Strażak wszedł do staruszki po balkonach - z sąsiedniego przeszedł na balkon poszkodowanej. Staruszka miała rozcięty łuk brwiowy, uskarżała się na ból kręgosłupa, przyznała, że leży na posadzce od kilku godzin. Strażacy na noszach przenieśli kobietę do wnętrza mieszkania.