97. PZLA Mistrzostwa Polski zakończone. Sukcesy kandydatów do medali w Tokio

Do ostatniej kolejki konkursu młociarzy liderem był Nowicki, który w drugiej serii uzyskał odległość 80,86 m. W ostatnim rzucie pokonał go jednak Paweł Fajdek, który posłał młot na odległość 82,82 m. – Konkurs był długi i męczący, a ja jestem zadowolony z ostatniego rzutu, choć na pewno nie był idealny. Młot jednak ostatnio lata daleko, więc jest powód do radości – mówił Fajdek.

Zadowolony był również Nowicki. Zawodnik InPost Team dwa razy w konkursie przekroczył granicę osiemdziesięciu metrów. - Co miałem zrobić to zrobiłem i z tego się cieszę, bo to przecież mój kolejny równy start na wysokim poziomie. Trochę żałuję, że nie mogłem dodać więcej do tych niespełna osiemdziesięciu jeden metrów, ale widać, że razem z Pawłem trzymamy mistrzowski poziom – mówił Nowicki.

– Jak dobrze rozgryziemy ten konkurs w Tokio to możemy razem z Wojtkiem zająć dwa pierwsze miejsca – dodał Fajdek.