99 osób przystąpiło do matury z matematyki w chełmińskim ogólniaku. Zdjęcia

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie do matury przystąpiło w poniedziałek (8.05.2023) 99 osób. Dwie - spośród 102 osób kończących szkołę - nie przystąpiły w ogóle do matury, jedna - deklarująca przystąpienie do egzaminu - nie zgłosiła się na maturę z matematyki.

Ciekawostką jest to, że w ZSO nr 1 dwie osoby przystąpią do egzaminu z historii sztuki. To przedmiot, którego nie naucza się w chełmińskim ogólniaku. Uczniowie musieli zatem przygotowywać się do tej części matury samodzielnie.

- Odważnie - przyznaje dyrektor Orłowicz. - Możliwe, że ocena na maturze z tego przedmiotu jest im potrzebna, gdy będa starali się o przyjęcie na studia.