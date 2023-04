Włamanie w Tucholi. Złodziej jest już w rękach policjantów

Do włamania, którego sprawcą zatrzymano, doszło w nocy z soboty na niedzielę (22/23.04.2023). Złodziej wybrał firmę w Tucholi i włamał się do jej biura. Włamywacz, po uprzednim wybiciu okna, wszedł do pomieszczenia i ukradł trzy laptopy oraz materiały biurowe. Poszkodowany właściciel wycenił straty na 13 tys. złotych.