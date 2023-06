A jednak! Abramczyk Polonia Bydgoszcz pozyskała nowego zawodnika

Włodarze bydgoskiego klubu musieli wziąć się do działania, ponieważ Szczepaniakiem były zainteresowane także PSŻ Poznań i Orzeł Łódź. Ostatecznie zawodnik GKM wybrał propozycję z Bydgoszczy.

- Pracowałem z Mateuszem jedenaście lat temu w Bydgoszczy. To ułożony chłopak, ambitny na torze i poza nim. Przeszedł trudną drogę w Krośnie, w Grudziądzu dostał prztyczka w nos, ale wciąż ma przed sobą pół sezonu, w trakcie którego może udowodnić swoją wartość. To byłaby szansa dla niego, a i dla nas wartość dodana do drużyny - stwierdził Jerzy Kanclerz, prezes bydgoskiego klubu.