Mateusz Szczepaniak w Abramczyk Polonii? "Chcemy go". GKM daje zielone światło, ale są też inni zainteresowani

Rozmowy w Bydgoszczy znacznie przyspieszyły w tym tygodniu. We wtorek okazało się, że ze składu Abramczyk Polonii nawet na pięć tygodni może wypaść Daniel Jeleniewski, to efekt groźnego upadku w Poznaniu. Jeszcze tego samego dnia bydgoszczanie skontaktowali się z grudziądzkim klubem, bo w grę wchodzi jedynie wypożyczenie. Teraz wszystko zależy od samego zawodnika, z którym trwają negocjacje.

O wypożyczeniu Szczepaniaka do klubu I-ligowego mówi się od dawna. Żużlowiec dostał tylko jedną szansę startu w PGE Ekstralidze i nie ma żadnych widoków na miejsce w składzie grudziądzkiej drużyny, wyżej stoją notowania Gleba Czugunowa i Wadima Tarasenki. Wcześniej zgodę na zmianę klubu dostał Norbert Krakowiak, teraz czeka na szansę w innym klubie Szczepaniak.

Jerzy Kanclerz przyznaje: - Jestem zainteresowany tym zawodnikiem. Pracowałem z Mateuszem jedenaście lat temu w Bydgoszczy. To ułożony chłopak, ambitny na torze i poza nim. Przeszedł trudną drogę w Krośnie, w Grudziądza dostał prztyczka w nos, ale wciąż ma przed sobą pół sezonu, w trakcie którego może udowodnić swoją wartość. To byłaby szansa dla niego, a i dla nas wartość dodana do drużyny - uważa szef Abramczyk Polonii.

Lada chwila należy spodziewać się decyzji Szczepaniaka. Żużlowiec ma do wyboru jeszcze oferty PSŻ Poznań i Orła Łódź.