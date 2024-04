Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów. Są składy na niedzielny mecz!

Abramczyk Polonia ma ambicje na walkę o awans i z pewnością można ją zaliczyć do grona faworytów rozgrywek. Konkurencję ma jednak mocną, a z jednym z najgroźniejszych przeciwników spotkają się już w pierwszej rundzie rozgrywek. W niedzielę do Bydgoszczy przyjedzie Arged Malesa Ostrów, która zimą wzmocniła się m.in. zawodnikami z PGE Ekstraligi. Do składu ostrowskiej drużyny dołączyli Chris Holder, Gleb Czugunow i Frederik Jakobsen, a Arged Malesa z miejsca stała się kandydatem do awansu.