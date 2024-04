Awans Abramczyk Polonii Bydgoszcz? Jest szansa, ale nie wszyscy w to wierzą

W niedzielę Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozpocznie walkę o ligowe punkty. Cel na ten sezon jest jasny. A przewidywania?

Metalkas 2. Ekstraliga wystartuje już w najbliższy weekend. Abramczyk Polonia sezon rozpocznie od wymagającego testu - jej rywalem będzie ekipa Arged Malesy Ostrów, typowana jako jeden z faworytów do zwycięstwa. Od wyniku tego spotkania jeszcze niewiele zależy, ale już na początku rozgrywek pokaże, czy poloniści będą zaliczano do grona kandydatów do awansu.

Na ten rok to właśnie cel bydgoskiej drużyny. - Naszym celem jest awans i zrobimy wszystko, by go zrealizować. Woli walki nam nie zabraknie - zapewnia Jerzy Kanclerz, prezes klubu. I dodaje, że groźna dla Abramczyk Polonii może być każda drużyna. - Nie jest to asekuranctwo z mojej strony. Ta liga od kilku lat jest bardzo nieprzewidywalna, przez co też bardzo ciekawa dla kibiców. Na papierze są oczywiście faworyci. W gronie drużyn, które mają powalczyć o awans wymienia się naszą drużynę oraz ekipy z Ostrowa i Rybnika, może Krosna. Potknąć się jednak można wszędzie, o czym w ostatnich latach się przekonywaliśmy. Jeśli każdego potraktujemy jako groźnego przeciwnika, jest mniejsza szansa, że zaskoczy nas na torze. Musimy skupić się na sobie - dodaje.

A jak wyniki Metalkas 2. Ekstraligi typują inni? Eugeniusz Nowak, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest również fanem żużla i na bieżąco śledzi rozgrywki. - Wierzę, że Polonia przełamie pecha, z którym borykała się przez dwa ostatnie sezony i w końcu wywalczy uprawgiony awans do elity. Adam Lyczmański, piłkarski ekspert sędziowski Canal+ podkreśla: - Jeśli chodzi o Polonię, to serducho chciałoby awansu, ale ekipy z Rybnika, Krosna i Ostrowa Wielkopolskiego są mocne. A i Wybrzeże Gdańsk też może się Polonii popsocić...

Kierownik redakcji sportowej Polskiego Radia PIK Eryk Hełminiak dodaje. - Polonia ma ciekawy i stabilny skład, ale też mocnych rywali w Rybniku czy Ostrowie. Awans do PGE Ekstraligi na pewno nie będzie łatwym zadaniem, ale jest w zasięgu bydgoskiej drużyny. - W Metalkas 2. Ekstralidze trudno wskazać faworyta do awansu. Największym atutem Polonii są doświadczeni polscy seniorzy, Krzysztof Buczkowski potrafi być prawdziwym liderem - dodaje z kolei Dominik Antonowicz, profesor UMK Toruń, kibic sportowy.

- Polonia będzie pisała kolejny rozdział w drodze do elity. Na pewno boli utrata Wiktora Przyjemskiego, ale w drużynie jest doświadczony Krzysztof Buczkowski i może on poprowadzi tę ekipę do awansu - przewiduje Artur Onacki, dziennikarz TVP 3 Bydgoszcz. Jarosław Pabijan, który od lat fotografuje żużel w Bydgoszczy, w kraju i różnych zakątkach Europy, trzyma kciuki za Abramczyk Polonię. - Skład bydgoskiej drużyny wydaje się silniejszy niż ten z poprzedniego roku, a liga nieco słabsza. Awans do PGE Ekstraligi może się udać. Zastanawia mnie tylko, co dalej? Czy klub, miasto i region stać na kolejny zespół w elicie? - stawia pytanie. Podobne wątpliwości ma Jakub Pieczatowski, dziennikarz Eurosportu. - Jeśli chodzi o Polonię, to się zastanawiam czy warto awansować, jeśli większość ekip ma już składy na sezon 2025. Awansować i być chłopcem do bicia? - pyta. I dodaje, że o awans bydgoszczanie będą się bić z Rybnikiem. Jan Konikiewicz z Discovery Sports ma nieco inne zdanie niż poprzednicy. - Jeśli chodzi o Metalkas 2. Ekstraligę, odpowiem przewrotnie: awansuje ten, kto wykaże się największą determinacją i energią pod koniec rozgrywek. Nie sądzę, by była to Polonia.

