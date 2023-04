Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik. Żółta kartka dla Zagara, karambol i nerwy w parku maszyn [zdjęcia]

Po wygranym biegu na gwizdy miejscowych kibiców Słoweniec zareagował nieco prowokacyjnymi gestami przed trybuną, za co dostał ostrzeżenie od sędziego. W parkingu Zagar rzucał przekleństwami, a potem - po kolejnym wygranym wyścigu, na kolejne gwizdy znów reagował - tym razem brawami w kierunku trybun. Świetna postawa Słoweńca wystarczała gościom do utrzymywania dobrego wyniki. Przewaga gospodarzy, przy nierównych startach miejscowych, była minimalna. Najbardziej męczył się Kenneth Bjerre, który zawody skończył z marnym dorobkiem punktowym.

Dopiero w drugiej połowie meczu poloniści zaczęli odjeżdżać, a na chwilę zastopowali nawet lidera gości. Przed biegami nominowanymi Abramczyk Polonia zapewniła sobie zwycięstwo i wydawało się, że spokojnie dokończy spotkanie. W 14. wyścigu, przy podwójnym prowadzeniu miejscowych, Jan Kvech doprowadził do upadku Daniela Jeleniewskiego. Czech został wykluczony, na co zareagował tak nerwowo, że w parku maszyn musieli przytrzymywać go działacze ROW. Jeleniewski z kolei zakończył starty z podejrzeniem kontuzji barku, a na torze zastąpił go Benjamin Basso.