Abramczyk Polonia Bydgoszcz zaprezentowała się tuż przed startem sezonu [zdjęcia]

W sobotę Abramczyk Polonia ma rozegrać pierwszy mecz ligowy.

- Plany przygotowania do sezonu były troszkę inne, ale przeszkodziła pogoda. Nie tylko my mamy jednak takie problemy. Jesteśmy mimo to dobrze przygotowani. Głośno mówimy: naszym celem jest awans - mówił prezes Polonii Jerzy Kanclerz.