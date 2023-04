Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: Zrobię wszystko, by dotrzymać słowa

Sezon 2023. Czuje pan presję?

Chodzi o moją deklarację z dnia, kiedy przejmowałem klub: awans do PGE Ekstraligi do 2023 roku? Zrobię wszystko co w mojej mocy, by dotrzymać słowa. Jednego jednak nie dam rady; nie wsiądę na motocykl i nie powalczę za zawodników. To oni chyba będą czuć presję, bo wiedzą doskonale, jakie są oczekiwania moje i kibiców. Uważam, że zrobiłem wszystko co było można, by dać tej drużynie szansę na awans i wierzę, że żużlowcy ją wykorzystają. Mamy dobry skład, stabilizację finansową i duże chęci do pracy.

Podobnie było w poprzednim sezonie, a jednak nie wyszło...

Przed cztery lata mojej działalności w klubie konsekwentnie idziemy w górę. Awansowaliśmy do I ligi, a potem zajmowaliśmy kolejno siódme, piąte i trzecie miejsce. Rok temu nie wyszedł nam w zasadzie jeden, kluczowy mecz - półfinał w Zielonej Górze. Wcześniej wygraliśmy rundę zasadniczą i jeśli miałbym mówić o straconej szansie, to była ona właśnie w 2022. Jeśli jednak z roku na rok jest poprawa wyniku sportowego, nie ma co narzekać. Nie zawsze da się od razu zrobić wszystko. Czasem lepiej piąć się powoli, ale dłużej zostać na szczycie. Nie zapominajmy przy tym, że doprowadziliśmy spółkę do finansowej stabilizacji, co obecnie wcale nie jest tak powszechne.