Absolutorium zarządu województwa. Opinie Łukasza Krupy i Michała Krzemkowskiego

Radni Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego udzielili absolutorium zarządowi województwa. Co oznacza zielone światło dla prezydium samorządu regionu? Zapytaliśmy radnych z regionu bydgoskiego, jak głosowali i dlaczego w taki, a nie inny sposób.

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego w głosowaniu, które odbyło się 29 maja, pozytywnie ocenił pracę zarządu województwa w 2022 roku. Najwięcej emocji budził punkt 57. sesji, czyli przedstawienie raportu o stanie finansów samorząd. Zapytaliśmy radnych Łukasza Krupę i Michała Krzemkowskiego o opinie na temat prac zarządu województwa.

Jak zagłosowali radni, jakie widzą sukcesy, a jakie porażki zarządu województwa w 2022 roku?

Łukasz Krupa (Koalicja Obywatelska), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. - Głosował pan udzielając poparcia obecnemu zarządowi, czy przeciwko?

- Głosowałem za absolutorium. Mieliśmy przedstawiony raport o stanie województwa oraz prezentacje dotyczącą wykonania budżetu. Według mnie, generalnie dobrze się dzieje w województwie, to znaczy sukcesywnie z roku na rok spada jego zadłużenie, jesteśmy w pierwszej piątce najmniej zadłużonych województw.

- Co przeważyło w takiej decyzji? Jakie działania zarządu województwa można zapisać mu, jako sukcesy?

- Zrealizowano wiele projektów, chociażby w Bydgoszczy, po długim okresie oczekiwania rozpoczęto budowę czwartego kręgu Opery Nova. Trwają też przygotowania do ogromnego remontu Filharmonii Pomorskiej. W trakcie covidu i w czasie ostatniego roku wojny na Ukrainie województwo bardzo sprawnie i na duża skalę organizowało pomoc. Wspierano społeczność ukraińską tutaj i obwody partnerskie na Ukrainie, na co też szły środki budżetowe, a mimo to wyniki finansowe są dobre. Jesteśmy też w dziesiątce województw, które miały nadwyżkę budżetową, to też znak, jak wcześniej powiedziałem, że zmniejsza się nasze zadłużenie. Jeszcze kilka lat temu statystyki porównawcze na tle innych województw wypadały dużo gorzej.

Na pewno na plus należy zaliczyć inwestycje w obszar zdrowia. Nasze szpitale wojewódzkie są w czołówce rankingów, np. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, czy Wojewódzki Szpital Dziecięcy co roku znajdują w krajowej czołówce. CO jest bodaj najlepszym takim centrum w Polsce. To szpitale, które też dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego są doinwestowane i mogą się rozwijać. Służba zdrowia w naszym województwie ma się całkiem przyzwoicie. Inny przykład to inwestycje w kulturę. Kultura jest miastotwórcza i buduje lokalną tożsamość. Realizowane inwestycje w wojewódzkie instytucje kultury to też okazja do rewitalizacji zabytkowych i bardzo wartościowych obiektów w różnych częściach województwa, które często przez lata niszczały, a teraz będą służyć mieszkańcom.

Ważne są też zwiększone nakłady na regionalny transport kolejowy. Zawirowania z cenami prądu i wysoką inflacją nie sprzyjały negocjacjom i przetargom, które mały miejsce w zeszłym roku. Dziś jest to bardzo znaczący wydatek dla budżetu województwa, bo wszyscy wiemy, że przychody ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów funkcjonowania transportu publicznego. Transport szynowy jest generalnie drogi, ale musi być utrzymywany i rozwijany, by mieszkańcy również mniejszych miejscowości mogli dojeżdżać do pracy czy szkoły do większych ośrodków. - Co można zaliczyć do niepowodzeń w pracy zarządu województwa?

- Na pewno zbyt wolna i problematyczna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich. To, oczywiście, w dużej mierze wynika ze specyfiki obecnych czasów. Bardzo podrożały materiały budowlane, część materiałów była niedostępna, wzrosły ceny usług. Część wykonawców zrezygnowała, woląc płacić kary umowne, niż realizować inwestycje według stawek, na które podpisali umowy. Z informacji przekazywanych Radnym wiemy, że jest w tym obszarze duże zaangażowanie ze strony Zarządu Województwa, jednak w tej materii, często właśnie ze względu na czynniki zewnętrzne nie udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem oczekiwanych przez mieszkańców projektów, dla inwestycje drogowe to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Michał Krzemkowski (Prawo i Sprawiedliwość), przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, członek Komisji Kultury i Dziedzictwa, Komisji Rewizyjnej, doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych, członek doraźnej Komisji Statutowej - Jak głosował pan w kwestii absolutorium dla zarządu województwa?

- Głosowałem przeciwko absolutorium dla obecnego zarządu województwa i tego, jak pracował w ubiegłym roku. Przeważyła przede wszystkim lektura sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok. Dowodzi ona tego, że nie wykonano planu, który założono. - Co można wskazać, jako porażki?

- Plan inwestycyjny został zmniejszony o prawie dwadzieścia procent. Nie wykonano realizacji dróg wojewódzkich w połowie tego, co pierwotnie było zaplanowane. Nie wykonano ponad dwudziestu projektów z Regionalnego Planu Operacyjnego. Zmieniano zadanie do wykonania w ciągu roku, pewnych nie zrealizowano, wprowadzono nowe. Natomiast największy zarzut odnosi się właśnie do niezrealizowanego planu inwestycyjnego.

Wykonie projektów w ramach RPO zostało przesunięte na przyszły rok. Z niektórych zrezygnowano w ogóle. Po prostu nie jest realizowana polityka wojewódzka zgodnie z przyjętymi terminami, a przecież mamy już przed sobą ostatni rok realizacji perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Tymczasem został do wydania ponad miliard złotych. Przesuwanie tych kolejnych inwestycji w czasie stwarza niebezpieczeństwo, że te pieniądze nie zostaną wydatkowa i trzeba będzie je zwrócić do Unii Europejskiej. Istnieje groźba, że przepadną przez pewną opieszałość. Jeśli chodzi o okrojenie budżetu o prawie dwadzieścia procent, głównie dotyczy to realizacji drogowych. Nie zrealizowano przedsięwzięć na ponad 200 mln zł. Zostały one przesunięte w czasie, opóźnione. I to jest główny powód. To dotyczy paru inwestycji, które były wyceniane na 20-30 mln zł. Były też pomniejsze przedsięwzięcia. Mowa choćby o przygotowywane dokumentacji na połączenie kolejowe Solec Kujawski - Port Lotniczy za 5 mln zł. kiedy zsumujemy te wszystkie inwestycje drogowe i mniejsze, jak ścieżki rowerowe, dokumentacje projektowe, które miały być wykonane, ale nie zostały, to z tego wszystkiego właśnie uzbiera się ponad 200 mln zł. Te duże, a niezrealizowane inwestycje drogowe są mniej więcej równorzędne. Wskazałbym taką bardzo ważną drogą z Brzozy do Mogilna, na odcinku Brzoza - Barcin w ubiegłym roku miały być realizowane fragmenty, a to się nie udało. Jest tez droga Rypin - Mława, bardzo ważna, jest obwodnica Lubrańca w drodze wojewódzkiej Brześć Kujawski - granica województwa.

- Były jakieś plusy w pracy samorządu województwa?

- Nadgoniono nieco wydatkowanie środków unijnych. Nadgoniono, względem poprzednich lat. Widać, że zarządowi zależy, by te pieniądze jednak wydać. Natomiast wydaje je nie na te cele, na które założył Nie zrobili dróg, to przystąpili do zakupu składów kolejowych. Zawsze łatwiej jest coś kupić, niż budować. Nie realizowano pewnych inwestycji w ramach ochrony zdrowia - tych, które były planowane - to podwyższono budżet na te projekty, które były związane z niwelowaniem problemów związanych z covidem.

