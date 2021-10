Adam Jarosz: - W sytuacjach ekstremalnych należy bezwzględnie pomagać uchodźcom

a

- Sprawa uchodźców i imigrantów na wschodniej granicy mocno dzieli społeczeństwo. Jedni uważają, że rząd słusznie robi wprowadzając stan wyjątkowy, inni, że granice, owszem, trzeba wzmocnić, ale nie można pozostawić tych ludzi samych sobie. Co pan o tym myśli?

Kryzys na wschodniej granicy jest przede wszystkim spowodowany cyniczną grą białoruskiego reżimu. Oszukiwanie ludzi, ściąganie ich z Bliskiego Wschodu na Białoruś pod pozorem łatwego dotarcia do Niemiec i UE, a potem siłą wypychanie na granicę z Polską, Litwą i Łotwą jest wyjątkową podłością. Tym większą, że wśród tych ludzi są rodziny, także z małymi dziećmi. I co najgorsze są oni zwożeni celowo, po to, żeby wywołać nie dość, że niepokój w Polsce, na Litwie i Łotwie to jeszcze kryzys humanitarny. W tym kontekście przykre jest to, że tak podłymi działaniami udało się kolejny raz podzielić nasze społeczeństwo. Niestety tym, którzy za tym stoją dokładnie o to chodziło.