Adam Łącki, prezes KRD: - Firmy starają się płacić na czas. Niestety, jest z tym duży problem! Agnieszka Domka-Rybka

Ze względu na to, co dzieje się w gospodarce, przedsiębiorcy zmienili swoje podejście do biznesu. Rosnące koszty kredytów, inflacja, spowodowały, że szczególnie małe firmy zaczęły szukać oszczędności, kupując np. inne, tańsze zamienniki swoich półproduktów do wytworzenia towarów. Na pewno dotknęło to branż budowlanej czy przetwórstwa drewna i meblarskiej - mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.