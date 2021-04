Adrian Woźniak z Grudziądza w "Szansie na Sukces". Zaśpiewa piosenkę zespołu Boys

Jak zaznacza Adrian Woźniak, trema przed występem była niewielka ponieważ z występami przed publiką jest już "zaprzyjaźniony". - Miałem okazję śpiewać na scenie Must be the Music, a tam emocje były ogromne - dodaje Adrian Woźniak. - Atmosfera w Szansie na Sukces rozładowała każdą niepewność. Organizacja i podejście całej ekipy Szansy była na najwyższym poziomie.

Ponadto grudziądzanin śpiewa w grudziądzkim zespole HIT.

Chętni, którzy chcą dowiedzieć jaką piosenkę Boys-ów zaśpiewa Adrian Woźniak i czy wygra Szansę na Sukces, mogą zasiąść przed telewizorami w niedzielę, 2 maja. Początek o godz. 15.15 w TVP 2.