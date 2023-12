"Akademia Pana Kleksa" - tak wyglądały gwiazdy na premierze filmu. Zobaczcie zdjęcia!

- Lekcje empatii, harmonii powinny odbywać się w każdej szkole. Zapraszam was do Akademii pana Kleksa, w której nauczyciel jest przyjacielem, a marzeń nie wolno się bać- powiedział podczas premiery Tomasz Kot.

-To jest film o odwiecznym pytaniu, które musi sobie zadać każdy młody człowiek - czy wybierze drogę, którą zna, czy przygodę swojego życia. Ada Niezgódka staje przed takim wyborem - przyznał reżyser Maciej Kawulski. -Moja prośba i postulat są takie, zostawcie swojego Kleksa dla siebie i dajcie dzieciom przeżyć to na nowo. Moja praca pokazała mi, że można to zostawić i zrobić to dla dzieci" – przyznał.