Dzieci przebywające w szpitalu rzadko mają okazję do uśmiechu. Ale dziś (19 stycznia) wielu powodów do uśmiechania się małym pacjentom Regionalnego Specjalistycznego Szpitala w Grudziądzu, dostarczyli uczestnicy akcji "Alpiniści dla WOŚP". W przebraniach, wisząc na linach zamocowanych na dachu, czyścili okna w salach, w których przebywają dzieci. A maluchy podziwiały batmana, kolorowego jednorożca i strażaków wiszących na linach za oknami.

Alpinistami byli strażacy - zawodowi i druhowie z OSP Grudziądz oraz Jabłonowo Pomorskie.

- Dzieci oglądały to wszystko z nosami przyklejonymi do szyb - mówi Edyta Ogonowska, szefowa grudziądzkiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dodaje: - Było to bardzo miłe poznać ludzi, którzy sprawili tak dużo radości dzieciom i pomagają też całej akcji.