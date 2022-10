„Aktywni 60 Plus i nie tylko” ze Skępego nie próżnują i zwiedzają Polskę Małgorzata Chojnicka

Skępskie Stowarzyszenie „Aktywni 60 Plus i nie tylko” na czele z prezeską Gabrielą Maćkiewicz zorganizowało w ostatnim czasie dwie wycieczki krajoznawcze. Na wyjazd w Bieszczady otrzymało dotację w wysokości 9100 zł, którą przyznał powiat lipnowski w ramach konkursu ofert. Dzięki temu wparciu mogła się odbyć wycieczka z intensywnym programem zwiedzania. Znalazły się w nim takie punkty, jak: Komańcza, Ustrzyki Górne i Dolne, Solina, a w drodze powrotnej jeszcze Sandomierz. Na druga wycieczkę „Aktywni…” pojechali do Płocka. Ogromne wrażenie zrobiło na uczestnikach Muzeum Mazowieckie, a zwłaszcza wystawa poświęcona secesji. Dodatkową atrakcją był rejs po Wiśle. Tu też było wsparcie ze strony powiatu, gdyż został użyczony autokar. Jednak nie tylko samym zwiedzaniem żyje Stowarzyszenie, bo w minioną sobotę zorganizowało wieczorek taneczny. Była to okazja do wspólnej zabawy.