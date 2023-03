Aktywność dzięki nowym technologiom? Tak ćwiczą dzieci na zajęciach u Moniki Pyrek

– Kolejne nasze spotkanie w tym roku i kolejny raz widzę tłumy uśmiechniętych dzieciaków. Bardzo się z tego cieszę i jestem dumna, bo widać, że potrafimy te dzieci zainteresować naszą lekcją. Nie zamierzamy spocząć w namawianiu dzieciaków do aktywności fizycznej, a przede wszystkim do przekonania ich, że wysiłek fizyczny może sprawiać wielką radość – mówi Monika Pyrek.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. W zajęciach w Osielsku uczestniczyli uczniowie dwóch szkół – Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Osielsku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. Dzieciaki przez kilka godzin, po wcześniejszej rozgrzewce, ćwiczą korzystając z przeróżnych przygotowanych przez fundację urządzeń, m.in. ergometrów wioślarskich, trenażerów sportowych, refleksomierzy, ścianek wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich i rowerowych.

– Z komputerów i smartfonów nie trzeba korzystać leżąc, czy siedząc, można je wykorzystać biegając. Jeśli chcą sobie zmierzyć siłę strzału za pomocą radaru to muszą ten strzał oddać. Jeśli chcą zmierzyć sobie czas biegu w identycznych warunkach, jak odbywa się to podczas mistrzostw świata, to muszą pobiec. Wykorzystujemy tę ich ciekawość nowych technologii do tradycyjnej formy ruchu. Dzieciaki widzą na naszej stronie, czy naszych kanałach widzą, jak fajnie bawią się dzieci z innych miast, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Sport jest dobrą zabawą i przede wszystkim jest dla każdego. Mamy tak poustawiane wszystkie stacje, by dzieciaki mogły znaleźć swój ulubiony sport. Mamy tu bardzo dużo dyscyplin i każdy może znaleźć coś swojego – dodaje wicemistrzyni świata w skoku o tyczce i czterokrotna olimpijka.