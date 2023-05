Alarm w Wągrowcu i w PCPR w Nakle. Zastępczym rodzicom odebrano 12 dzieci. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jak dowiadujemy się - w takiej rodzinie kontrole są prowadzone praktycznie cały czas. Na stałe monitorują rodzinę dwie osoby Spotykają się też zespoły złożone z psychologa, pedagoga i nauczycieli i dokonują oceny sytuacji.

- Jesteśmy zaskoczeni tym co się stało. Na pewno trzeba będzie sprawdzić czy do przemocy rzeczywiście dochodziło. Zajmą się tym specjaliści - mówi Piotr Hemmerling i dodaje: - Jeszcze dziś sąd zdecyduje, czy dzieci zostaną odebrane i trafią do innych rodzin zastępczych. Rozlokujemy je pewnie w naszych domach w Szubinie i Paulinie (gmina Kcynia).