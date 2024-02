Alchemia i Amory w Kuchni w Grubnie - kulinarny konkurs walentynkowy. Zdjęcia

W grubieńskiej szkole była to już X edycja konkursu kulinarnego dla szkół gastronomicznych.

Zespoły konkursowe miały do przygotowania danie z wykorzystaniem określonych surowców. Każdy obiad kończy się również deserem. Kucharze gotują w salach, odbywa się też konkurs na Najpiękniejszy stół Walentynkowy, przygotowywany przez uczniów oraz zajęcia otwarte z florystyki walentynkowej.

Zobaczcie zdjęcia z kulinarnych walentynek w Grubnie

Jeszcze w piątek (9.02.2024), między godz. 15 a 20, zaplanowano Jarmark św. Walentego. Kolorowe kramy rozstawione zostaną na rynku, ul. Grudziądzkiej.

Z kolei od godz. 19 do 21 potrwa Slam poetycki w Kinoteatrze Rondo. Na czym polega takie spotkanie? To skrzyżowanie poezji, języka i performansu z całym wachlarzem, który tkwi w ludzkiej wyobraźni i spoken - word czyli prezentacji tekstu na żywo. Każde takie spotkanie jest inne, więc to zarazem dawka zupełnie nieprzewidywanych okoliczności, emocji. Slam Poetycki poprowadzi Zuzanna Szmidt, która występowała na Ogólnopolskich Mistrzostwach tej dyscypliny w 2016 i 2017 roku w Poznaniu. Jest dyrektorką artystyczną wydarzenia TUPOT POETYCKI, które odbywa się w bydgoskim klubie MÓZG od ośmiu lat.