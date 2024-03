ALE MOTOR! Zobacz galerię zdjęć motocykli z woj. kujawsko-pomorskiego, które zostały zgłoszone do akcji!

Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

Nawiązując do naszej corocznej tradycji przy akcji Ale Fura!, gdzie zdjęcia wybranych samochodów trafiają na strony kalendarzy, tak samo przy nowej kategorii - Ale Motor! będzie ona kontynuowana. Dlatego również zdjęcia dwunastu wybranych w głosowaniu Czytelników motocykli trafią na strony kalendarza na 2025 rok. Dodatkowo pojazd, który zdobędzie najwięcej głosów, zdobić będzie również okładkę specjalnego dodatku do naszej gazety, podsumowującego akcję i prezentującego laureatów.

Właściciele trzech motocykli, które w naszym województwie zdobędą najwięcej głosów, awansują do ogólnopolskiego finału. Tam reprezentanci wszystkich województw będą walczyć o tytuł Motor Roku i nagrodę finansową 5000 zł.