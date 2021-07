Aleksandra Kubicka z klubu Sejwal Rypin potrójną medalistką mistrzostw Polski w pływaniu

W zawodach w Olsztynie wzięło udział prawie 800 pływaków z całego kraju.

– To pierwsza ważna impreza w życiu tych młodych pływaków – tłumaczy Karolina Topolewska z klubu Sejwal. – Mamy nadzieję, że to czterodniowe święto pływania zakorzeniło w nich satysfakcję z tego co robią.

Znakomitą formę zaprezentowała Aleksandra Kubicka, która zdobyła srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw Polski. Sukces w Olsztynie odniosła także Laura Zurel, która poprawiła wynik życiowy, dwukrotnie kwalifikując się do finału.