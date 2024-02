Ostatkowy bal członków Klubu Seniora Tarpno

Kończy się karnawał, więc to dobry moment na zabawę. I taką właśnie urządzili sobie członkowie Klubu Seniora Tarpno. We wtorkowy (13 lutego) wieczór bawili się w sali mariny w Grudziądzu. I do wspólnego tańca zaprosili uczestników zajęć w Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu.

Do tańca, sięgając po nieco starszy repertuar, grał seniorom DJ 100bee.

Uczestnicy balu mogli liczyć też na poczęstunek.