Alternatywy 4 - blok. W tych miejscach kręcono kultowy serial

Czy blok Alternatywy 4 istnieje?

Słynny blok z serialowej ulicy "Alternatywy 4" istnieje do dziś. Można go odwiedzić i poczuć klimat tej fenomenalnej komedii. Zresztą, zobaczcie sami w poniższej galerii.

To polska komedia w reżyserii Stanisława Barei . Serial powstał w 1983 roku. Na ekranach telewizorów zobaczyliśmy ją po raz pierwszy w drugiej połowie 1986 roku. Potem Polacy wielokrotnie wracali do tego serialu, by przypomnieć sobie niezwykle zabawne dialogi i zobaczyć w akcji najlepszych polskich aktorów.

Na jakim osiedlu kręcono Alternatywy 4?

Na jakiej ulicy znajduje się blok z serialu "Alternatywy 4"?

Głównym celem wycieczki Szeligów do Warszawy był blok, przy którym kręcono zdjęcia do serialu "Alternatywy 4".

Serialowy blok mieści się przy ulicy Marii Grzegorzewskiej 3 na Ursynowie w Warszawie. - To właśnie tutaj 40 lat temu pracowała ekipa Stanisława Barei. Na parterze rezydował Stanisław Anioł razem ze swoją żoną Miećką. Naprzeciwko ich mieszkali Majewscy z córką Ewą oraz Antoni Kierka, którym się opiekowali. Na pierwszym piętrze żyli Balcerkowie, Kubiakowie oraz Tekla Wagnerówna. Drugie piętro to mieszkania profesora Dąb-Rozwadowskiego oraz docenta Zenobiusza Furmana i Bożeny Lewickiej, nauczycielki adorującej docenta. Na trzecim piętrze mieszkał lekarz Zdzisław Kołek, dźwigowy Zygmunt Kotek oraz konstruktor Manc, a na ostatnim - działacz partyjny Jan Winnicki ze swoją narzeczoną i... "Bitwą pod Grunwaldem". Było tam również mieszkania inżyniera Dominika, który wynajmował je stypendyście z Harvardu - wylicza Sławomir Szeliga.

Gdzie mieszkał Balcerek?

Gdzie mieszkał profesor Ryszard Dąb - Rozwadowski?

Gdzie znajduje się mural ze Stanisławem Aniołem?

- Mural ze Stanisławem Aniołem, którego zagrał Roman Wilhelmi namalowano na budynku przy ulicy Stanisława Kazury 10. W pobliżu miejsca, gdzie Leberka (Emil Karewicz) i Matraszek (Marian Łącz) rozmawiali z dzielnicowym Parysem (w tej roli wystąpił Stanisław Bareja) poszukując Józefa Balcerka - przypomina Sławomir Szeliga.

Co przedstawia mural ze Stanisławem Aniołem?

To kultowy moment z filmu, w którym pada kultowy dialog:

- Proszę pana, proszę pana chciałem zapytać jaki ten orzeł ma być?

- No jak to jaki? No normalny, taki jak godło narodowe. Taki orzeł wie pan z rozwiniętymi skrzydłami. O, tak - odpowiada Stanisław Anioł i demonstruje: