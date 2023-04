Amerykańscy Żołnierze na lekcji w Szkole Podstawowej nr 8. Mamy zdjęcia

Uczniowie klasy dwujęzycznej mieli niecodzienną okazję do bliższego zapoznania się z pracą artylerzystów amerykańskich. Wizyta mundurowych była także doskonałą okazją do zadawania pytań dotyczących ich służby, a także tego co najbardziej podoba się im w Polsce. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Piniewski, zastępca prezydenta Inowrocławia.