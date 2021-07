Aneta Błaszkiewicz z gminy Lipno to najsympatyczniejsza mama dzielnych bliźniaków

Pani Aneta z partnerem i dziećmi mieszka w miejscowości Okrąg w gminie Lipno. Nie pracuje zawodowo, ale zajmuje się maluchami, które potrzebują ciągłe uwagi. Te maluchy to Blanka i Błażejek, w sierpniu skończą trzy latka. Ich mama wygrała w plebiscycie „Gazety Pomorskiej” – „Mama i ja”. Na urocze zdjęcie pani Anety z dziećmi zagłosowało 1388 osób, co dało jej pierwsze miejsce w powiecie i drugie w województwie kujawsko-pomorskim.

Pod naszymi postami pojawiło się wiele ciepłych słów, nic dziwnego, pani Aneta, jak mało kto zagłosuje na miano najsympatyczniejszej mamy w powiecie. Jej macierzyństwo nie jest łatwe, to od początku walka o życie bliźniaków.

Blanka i Błażejek to wyczekane maluchy, które urodziły się trochę za szybko, bo już w 24. tygodniu. Wcześniaki ważyły 640 gram. Pierwsza na świat przyszła Blanka, później jej braciszek. Mama po wybudzeniu zapytała, czy dzieci żyją. - Nic nie wskazywało na to, że urodzę wcześniej. Wyniki były w porządku, nie miałam żadnych objawów – tłumaczy pani Aneta Błaszkiewicz. - To były trudne chwile, bo dzieci od razu trafiły na OIOM i tam spędziły pierwsze miesiące życia. Do domu wróciły po 5 miesiącach.