Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - zobaczcie zdjęcia [12.12.2023]

To już koniec 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"

Anna i Jakub w "Rolnik szuka żony"

Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego był jednym z wielu mężczyzn, którzy postanowili napisać list do Anny. Rolniczka spod Kalisza za pośrednictwem programu "Rolnik szuka żony" postanowiła znaleźć mężczyznę swojego życia. Najpierw Jakuba i dwóch innych mężczyzn zaprosiła na swoje gospodarstwo. I choć nie była tego do końca pewna, ostatecznie to Jakuba postanowiła bliżej poznać.

Wiele wskazuje na to, że postąpiła słusznie. Miesiące, jakie upłynęły od nagrywanych latem odcinków programu "Rolnik szuka żony" sprawiły, że Anna i Jakub nie tylko lepiej się poznali, ale zakochali się w sobie. Rozmawiają już o wspólnym zamieszkaniu, zaręczynach, ślubie, a nawet dzieciach.