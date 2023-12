Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Największe zaskoczenie tego sezonu" [8.12.2023 r.]

Anna i Jakub w "Rolnik szuka żony"

Anna spod Kalisza zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" z nadzieją, że dzięki niemu rozpocznie nowe życie u boku mężczyzny, którego pokocha. Dostała sporo listów od panów zainteresowanych potencjalnym związkiem. Do udziału w programie zaprosiła dziewięciu, a do swojego gospodarstwa pod Kaliszem - trzech. Wśród nich był Jakub. Nic nie wskazywało, że jest faworytem.

Gdy Anna postawiła na Jakuba, niewielu wierzyło, że ten związek ma szansę. Tymczasem miesiąc bez kamer i mikrofonów sprawił, że para bardzo zbliżyła się do siebie.