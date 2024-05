Anna i Robert Lewandowscy wyprawili córkom bajkowe urodziny. Klara i Laura bawiły się świetnie - zdjęcia

W swoich social mediach Lewandowska pokazała fragmenty wspólnego przyjęcia urodzinowego dziewczynek. Były postaci z bajek, zabawne przebieranki, kolorowe dekoracje, tańce i świetna zabawa . - Czy wy też tak macie, że na imprezach dla dzieci bawicie się tak samo dobrze jak one? - napisała Lewandowska, prezentując ujęcie, na którym jeździ na rolkach.

- Dla całej naszej rodziny było to duże przeżycie i coś szczególnego. Jako ojciec jestem dumny i taka chwila to będzie pamiątka na całe życie, będziemy to często wspominać - mówił Robert Lewandowski, cytowany przez Interię.

Klara często towarzyszy też mamie w sportowych treningach. Natomiast młodsza Laura, chętnie się stroi. Anna Lewandowska zamieściła ostatnio w sieci urocze zdjęcie swojej pociechy, która na nogach miała... szpilki. "Fashionstyle" - podpisała zdjęcie Anna.