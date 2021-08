Anna Zięba tworzy dzieła od serca. Rękodzieło to jej wielka pasja. Ostatnio robi szmaciane ziarnuszki i motanki

Coraz częściej wybieramy rzeczy niepowtarzalne, wytwarzane z lokalnych, naturalnych surowców. Dziś prezentujemy historię Anny Zięby, wielkiej miłośniczki rękodzieła, która kocha to, co robi.

Pasja Anny Zięby z Brzozowa (pow. chełmiński) związana jest z tradycją polskiej wsi, m.in. przygotowywania okazałych wieńców dożynkowych. - Pamiętam, gdy w dzieciństwie pomagałam babci i mamie w kreowaniu oprawy świętowania zakończenia żniw. Do dziś mam zacięcie do rękodzieła w różnej postaci: bukietów, koszy wiklinowych, obrazów z masy solnej, kartek z życzeniami czy przestrzennych ozdób do domu - mówi Anna.

Haftowane wzory dla zespołu "Kundzi"

Wielkim zamiłowaniem darzy haftowanie - wyjątkowo pracochłonne i żmudne zajęcie, na które dzisiaj nie ma już tyle czasu. Anna wyszywała kiedyś fartuchy, kołnierze, mankiety. Miała przyjemność haftować piękne wzory dla Zespołu Tańca Ludowego „Kundzia” z Chełmna, które podziwiała i oklaskiwała wielotysięczna publiczność podczas występów. Ania zdradza, że ma słabość do uroków tradycyjnej, polskiej wsi. Z sentymentem ogląda filmy „Noce i Dnie” czy „Nad Niemnem”, które idealnie oddają sielski klimat.