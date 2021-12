Archidiecezja Gnieźnieńska bez kolędy. Ze względu na sytuacje epidemiczną nie będzie odwiedzin w domach

W parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej po świętach Bożego Narodzenia - podobnie jak w poprzednim roku - nie odbędą się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie w domach wiernych, zwane kolędą. Ma to związek z panującą pandemią.

Przypomnijmy, że Kościół katolicki czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po bożonarodzeniowych świętach, trwający do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego. Duchowny do kolędy jest zobowiązany na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tymczasem wysoka liczba zakażeń na COViD-19 sprawiła, że księża po raz drugi nie udadzą się do parafian z tradycyjną wizytą duszpasterską.

Z komunikatu Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie dowiadujemy się, że istnieje jednak możliwość odwiedzenia wiernych w domach przez kapłana w odpowiedzi na indywidualne zaproszenie. Poza tym - wzorem poprzedniego roku - w świątyniach odbędą się msze św. dla wiernych z poszczególnych ulic danej parafii.