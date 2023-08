Arie na plaży w Pieczyskach. Artyści z Bydgoszczy zachwycili słuchaczy [zdjęcia]

W pierwszy weekend sierpnia na plaży w Pieczyskach znów królowała muzyka. A wszystko to za sprawą 37. koncertu z udziałem znakomitych śpiewaków, których do Pieczysk zaprosił maestro Ryszard Smęda.

To on wraz z Urzędem Miejskim w Koronowie jest od lat głównym organizatorem tego wydarzenia, a dzięki hojności sponsorów publiczność uczestniczyć może w koncertach bezpłatnie. Dziękowano im za to pod koniec występu, wręczając każdemu czerwoną różę.