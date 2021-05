ARiMR będzie zachęcać rolników do korzystania z programów NFOŚiGW, takich jak Czyste Powietrze czy Agroenergia

Morawiecki: Liczę, że PO i PSL poprą w Sejmie Krajowy Plan Odbudowy

- Dzisiejsze głosowanie w Sejmie to nie tylko program odbudowy, to także środki unijne na polskie rolnictwo na kolejne 7 lat – mówił we wtorek przed południem premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że liczy w tej sprawie na poparcie PO i PSL.