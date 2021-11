Arkadiusz i Sebastian Godzińscy odebrali i... oddali grudziądzką nagrodę kulturalną im. ks. Janusza Pasierba

- Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że to do nas trafia ta prestiżowa nagroda. Tym bardziej, że mamy w pamięci, jak 20 lat temu przekazana przez księdza Andrzeja Szostka, pomogła w naszej muzycznej edukacji - mówili młodzi laureaci. - Chcielibyśmy kontynuować ten zwyczaj i także przekazać nagrodę szkole muzycznej w Grudziądzu. Być może pomoże jednemu czy kilku uczniom rozwijać swoją pasję, talent, jak pomogła nam.

Nagroda im. ks. Janusza Pasierba fundowana jest przez miasto i wynosi 10 tys. zł.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza podczas niedzielnej uroczystości mówił: - Bardzo cieszę się, że to grudziądzanie zostali laureatami nagrody Pasierba. Braterski duet to rodowici grudziądzanie, co sprawia, że to prawdziwi ambasadorzy naszego pięknego miasta.