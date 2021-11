Arkadiusz i Sebastian Godzińscy laureatami grudziądzkiej nagrody im. ks. Janusza Pasierba

Jej laureatami zostali bracia Arkadiusz i Sebastian Godzińscy, czyli Godzinscy Piano Duo. To utalentowani pianiści, którzy urodzili się w Grudziądzu i właśnie w grudziądzkiej Państwowej Szkole Muzycznej zdobywali pierwsze muzyczne szlify. Szkołę ukończyli z wyróżnieniem, po czym naukę kontynuowali w Gdańsku i Rostocku. Wielokrotnie zdobywali wyróżnienia na konkursach krajowych i zagranicznych.

Arkadiusz i Sebastian Godzińscy razem grają od 6. roku życia, czyli blisko 25 lat.

- Arkadiusz i Sebastian Godzińscy to prawdziwi ambasadorzy naszego miasta – podczas konferencji prasowej podkreślił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. – Z przyznania im tej nagrody cieszę się także dlatego, że jej laureatem jest ks. prof. Andrzej Szostek, również związany z Grudziądzem. Nagrodę otrzymał w 2001 roku i właśnie wtedy przekazał ją na rzecz Szkoły Muzycznej, gdzie trafiła do jednego z nagradzanych obecnie braci. Po części dzięki tej nagrodzie, choć oczywiście przede wszystkim dzięki wielkiemu talentowi i pracy, bracia są dzisiaj tak cenieni w świecie muzycznym. Bardzo się cieszę, że Nagroda Pasierba po raz kolejny trafia do grudziądzan. Możemy być z nich dumni.