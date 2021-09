Atak terrorystyczny na World Trade Center. 9/11 dwadzieścia lat później Alicja Polewska-Matusewicz

Na ekranach telewizorów wyglądało to jak jeszcze jeden katastroficzny film made in America, ale to była prawda. W Nowym Jorku zaczynał się dzień, u nas - ciepłe wrześniowe popołudnie.