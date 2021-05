Awaria promu przez Zalew Koronowski. Trwają naprawy. W środę 12 maja prom wznowić ma kursy

- Wiemy już co jest przyczyną awarii. W środę od rana będą prowadzone naprawy. Jak tylko uda się usunąć problem kursy promu zostaną wznowione. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to w środę w ciągu dnia - informował nas we wtorek 11 maja wieczorem starosta bydgoski Wojciech Porzych.

Prom „Koronowo” do Sokole Kuźnicy kursuje na Zalewie Koronowskim w ciągu drogi powiatowej: Cekcyn – Lubiewo -Cierplewo – Sokole Kuźnica od 30 kwietnia.

Więcej wiadomości z Koronowa i okolic na www.pomorska.pl/koronowo[/a]

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prom w dni powszednie, od poniedziałku do czwartku, kursuje w maju w godz. 10-18, a od piątku do niedzieli o godzinę dłużej – do godz. 19.