Aż 37 przekroczeń prędkości w powiecie tucholskim. Policjanci prowadzili akcję "Prędkość"

Nadmierna prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Musimy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem szybkości wydłuża się droga hamowania pojazdu. Osoby, które nie stosują się do ograniczeń prędkości, stanowią duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Wczoraj, 31 stycznia, policjanci prowadzili działania pn. "Prędkość". Mundurowych, od wczesnych godzin porannych, można było spotkać na drogach powiatu tucholskiego.

W trakcie akcji funkcjonariusze ujawnili 37 przekroczeń prędkości. 29 kierowców zostało ukaranych mandatami, a 8 otrzymało pouczenie.

Największą zarejestrowaną prędkością było 121 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Policjanci za to wykroczenie ukarali 49-letniego kierowcę mandatem w kwocie 1500zł. Do jego konta dopisano również 10 pkt karnych.