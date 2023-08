Babcie z Grudziądza miały okazję przekonania jakim darem są dla swoich wnuków

- Zdecydowanie łatwiej nawiązać relację z młodszymi wnukami, gdyż mamy często więcej czasu dla nich zapracowani rodzice. One chcą z nami chętniej spędzać czas niż młodzież, która już ma swoje sprawy, chcą być bardziej samodzielne. Nie są skore do słuchania naszych rad - dzieli się spostrzeżeniami pani Krystyna, babcia pięciorga wnucząt. - Najtrudniej o więzi gdy wnuki są poza granicami Polski i pozostaje sporadyczny kontakt czy to przez telefon czy internet.

Różnice pokoleniowe mogą rodzić konflikty. Babcie uczyły się radzić z problemami

Poruszono też m.in. sytuacje gdy wnuki mieszkają za granicą. - Wtedy mamy do czynienia często z tęsknotą i z trudniejszą możliwością budowania relacji - tłumaczy psycholog. Ale jednocześnie zaznacza: - Wnuki są ostatnią wielką miłością dziadków, którzy są w stanie niemal wszystko dla nich poświęcić więc ich obecność w życiu małych, młodych ludzi jest bezcenna.

Marta Mazurska, terapeutka i współprowadząca zajęcia zauważa, że współcześni dziadkowie coraz częściej przekazują wnukom dziedzictwo kulturowe wchodząc w role autorytetów, oprócz tego że wchodzą w role kumpelskie. - Najpierw to wnuki uczą się od babć czy dziadków, aby niebawem stać się ich "nauczycielem" od nowoczesnych spraw - wyjaśnia Marta Mazurska. - Kontakt z wnukami odmładza i zachęca dziadków do robienia z wnukami rzeczy na które sami nie zdecydowaliby się. Wnuki są potrzebne dziadkom do pełniejszego doświadczania radości życia i wiary w ciągłość życia, a dziadkowie są potrzebni dzieciom wchodzącym w rolę rodziców, wnukom do opieki, wychowania.