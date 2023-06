Bal ósmoklasisty 2023 jak studniówka. Takie wydatki czekają rodziców z Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Piojda

Bale ósmoklasistów dopiero zdobywają w Polsce popularność. Bawią się uczniowie, którzy za chwilę pożegnają się z podstawówką. unsplash.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wydatki jak na studniówkę i przygotowania też jak do studniówki. A to bale ósmoklasistów. Najstarsi uczniowie podstawówek właśnie się do nich szykują.