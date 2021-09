Bank Pocztowy zwróci klientom pieniądze. UOKiK wydał decyzję. Sprawdź, czy też dostaniesz pieniądze od banku

Bank Pocztowy zwróci klientom pieniądze

Bank Pocztowy informuje klientów o należnych im zwrotach pieniędzy.

Bank otrzymał decyzję Prezesa UOKiK dot. zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytów konsumenckich udzielonych od 18.12.2011 r. do 31.12.2019 r. - poinformował we wtorek (21 września) Bank Pocztowy.

- Decyzja nie nakłada na Bank kar pieniężnych i ma charakter zobowiązujący - jej istota stanowi quasi-porozumienie pomiędzy Prezesem UOKiK a Przedsiębiorcą. W aktualnej ocenie Banku, utworzone do tej pory rezerwy na potencjalne zobowiązania z tytułu przedterminowej spłaty kredytów, o wysokości których Bank poinformował w nocie 27 do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2021 r., opublikowanego raportem nr 5/2021 (EBI) w dniu 15 września br., są adekwatne do pokrycia zobowiązań wynikających z niniejszej decyzji zobowiązującej - dodano w komunikacie.