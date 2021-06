Baranovski, Sarsa, The Postman w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Przed Bramą Grudziądzką wystąpiła grupa teatralna Chełmińskiego Domu Kultury. Spektakl nosił tytuł "Dorosłe dzieci". To historia opowiedziana na kanwie wydarzeń sprzed 25 lat, w której dzieci - uczestnicy wydarzeń wojennych w byłej Jugosławii, zostają przypadkowo zamknięte w szkole. W stolicy Bośni i Hercegowiny, w środku walk, bombardowanie było codziennością. Do dzisiaj w Sarajewie można znaleźć ślady na budynkach po bombach i amunicji. Inspiracją do opowiedzenia tej historii jest Muzeum w centrum miasta - War Childhood Museum - wojna z dzieciństwa. W nim za eksponaty służą rzeczy użytkowe lub zabawki dzieci, które przeżyły wojnę lub nie. Aktorzy odpowiadają na jedno pytanie: w jaki sposób dorośli wpływają na przyszłość dzieci.