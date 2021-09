Bardzo dobre wyniki kujawsko-pomorskich firm - Grupy Apator w Toruniu i Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy!

Przychody ze sprzedaży Apatora są porównywalne rok do roku (461,9 mln zł), przy EBITDA w wysokości 99,9 mln zł oraz zysku netto na poziomie 51,2 mln zł.

- Cieszą nas zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów - komentuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. - Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczną i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi. Opracowana przez nas wspólnie z partnerami technologia zdalnego pomiaru gazu została wybrana przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv - w jednym z największych przetargów smart meteringowych w Europie. W efekcie produkowany w Tczewie gazomierz z logo Apator trafi do miliona belgijskich gospodarstw domowych, zapewniając precyzyjny i bezpieczny pomiar oraz szereg funkcjonalności wynikających ze zdalnej komunikacji urządzenia z centralnym systemem operatora. Kilka dni temu poinformowaliśmy też o wyborze oferty Apatora na dostawy liczników ee z komunikacją PLC PRIME w Energa Operator. Czekamy w pełnej gotowości na kolejne przetargi w związku z planowanym rolloutem smart meteringu w Polsce. Dzięki szerokiemu wprowadzeniu liczników smart będzie można zaoferować odbiorcom w Polsce dostęp do nowoczesnych taryf dynamicznych, których największą zaletą jest możliwość realnego zarządzania zużyciem energii tj. dostosowanie poziomu konsumpcji energii do aktualnych cen na rynku.