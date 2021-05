Woda, gaz i prąd - z tego żyje Grupa Apator. I ujawnia stan finansów

Zobacz wideo: Sprawdzamy, co w Polsce drożeje najszybciej.

Utrzymano poziom sprzedaży licząc rok do roku. Stabilna była sprzedaż energii elektrycznej, niższe za to były obroty w segmencie Gaz. Te jednak zostały w pełni zrekompensowane wzrostem przychodów w wodzie i cieple - informuje Grupa Apator.

Szczególnie wyraźna jest poprawa sytuacji w segmencie wody i ciepła, gdzie nastąpił wzrost sprzedaży w kraju i za granicą (+ 14 proc. rok do roku), i jest to kontynuacja ożywienia z drugiej połowy 2020 r. Jednocześnie odbudowano zamówienia z istotnych rynków i nastąpił wzrost obrotów do poziomów sprzed pandemii. Udało się też pozyskać nowych odbiorców.