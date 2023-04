Basen jest problemem! Spotkanie Macieja Glamowskiego z mieszkańcami osiedla Strzemięcin w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Spotkanie Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza z mieszkańcami osiedla Strzemięcin

Glamowski zapowiedział też, że po długim weekendzie wykonawca wejdzie na plac budowy łącznika między ul. Toruńską a Hallera. I dodał, że komisja do spraw nazewnictwa ulic zaproponowała, aby nowa jezdnia nosiła imię Piotra Piłata - chórzysty, który współtworzył kierował grudziądzkimi chórami.

Co z budową basenu na Strzemięcinie?

Glamowski mówił też o planowanej budowie basenu przy Zespole Szkół na Strzemięcinie. Przypomnijmy, że zrealizowanie tej planowanej już ponad 40 lat temu inwestycji, Glamowski zapowiadał już podczas spotkania z mieszkańcami tego osiedla w ubiegłym roku. Ale do dziś znaczących postępów nie ma, bo w pierwszym przetargu potencjalni wykonawcy zażądali wynagrodzenia, na które miasto pozwolić sobie nie może. Piszemy o tym: Przedłuża się postępowanie przetargowe dotyczące budowy basenu "Delfinek" w Grudziądzu

- Zaplanowano nam drogę dojazdową i parking pod oknami - mówiły kobiety. Podkreślały, że będzie to kolejny już parking przy tym bloku. - A chciałybyśmy odrobinę spokoju.

Mieszkanki miały też pretensje, że nie otrzymały odpowiedzi na pismo , które w tej sprawie zostało wysłane do ratusza w lutym. Prezydent odpowiadał, że przecież były w tej sprawie spotkania urzędników z delegacją mieszkańców. Kobiety jednak w nich nie uczestniczyły.

Z kolei Jarosław Radtke, dyrektor Zespołu Szkół na Strzemięcinie, przy którym ma powstać basen, tłumaczył, że droga ewakuacyjna i przeciwpożarowa jest potrzebna i nie można jej poprowadzić inaczej, bo wokół są tereny należące do wspólnot mieszkaniowych, a nie szkoły.

Jeden z mieszkańców sygnalizował potrzebę wyremontowania ulicy Zachodniej.

Prezydenta pytano także m.in. o budowę hali z torem kolarskim.

- Ta inwestycja jest wpisana jako strategiczna do strategii województwa. Mamy przygotowaną koncepcję. Przygotowanie samych projektów to będą miliony złotych. Czekamy na to kiedy ruszą środki unijne - odpowiedział Glamowski.