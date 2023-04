Przedłuża się postępowanie przetargowe dotyczące budowy basenu "Delfinek" w Grudziądzu

Jeden z punktów samorząd Grudziądza uwzględnił jeszcze nim zapadła decyzja KIO. W pozostałych punktach KIO umorzyła postępowanie odwoławcze, a firma została obciążona kosztami postępowania odwoławczego. Wyrok zapadł z końcem marca br., czyli w terminie w którym pierwotnie zakładano rozstrzygnięcie przetargu, co spowodowało wyznaczenie nowego terminu składanie ofert. Przypomnijmy mija on: 28 kwietnia.

Ponownie w bieżącym roku prezydent Glamowski wrócił do planów budowy "Delfinka", choć nadal nie ma zapewnienia pełnego finansowania. Władze Grudziądza tłumaczą, że będą starały się pozyskać zewnętrzne dotacje tym bardziej, że to inwestycja wieloletnia. Obecnie szacuje się, że będzie to koszt ok. 30-35 mln zł, a zabudżetowane na 2023 rok jest 11,5 mln zł.