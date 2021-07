Baseny i kąpieliska we Włocławku [godziny otwarcia, cennik]

Tak czynne są baseny we Włocławku w lato 2021

Przez całe wakacje we Włocławku korzystać można z letnich basenów pod chmurką. Czynne są przez cały tydzień od godziny 10 do 18. jednorazowa opłata pozwala korzystać z basenu przez cały dzień. W mieście działają także dwa kryte baseny: Kryta Pływalnia „Delfin” i Międzyosiedlowy Basen Miejski. Na pływalnię „Delfin” można będzie jednak wybrać się dopiero w sierpniu, ponieważ do końca lipca basen ma przerwę technologiczną. W lipcu działa natomiast Międzyosiedlowy Basen Miejski. Czynny jest przez cały tydzień od godziny 6:15 do 21:45. warto zaznaczyć, że basen zamknięty będzie w sierpniu.