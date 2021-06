Będą zajęcia wyrównawcze w szkołach. Uczniowie mają uzupełnić braki spowodowane zdalnym nauczaniem i pandemią

Starsi uczniowie wrócili do szkół w trybie hybrydowym w połowie maja 2021, a normalne lekcje rozpoczęły się po dwóch tygodniach. Wtedy, w czerwcu, można było liczyć na taryfę ulgową. Wiele szkół zrezygnowało z odpytywania, sprawdzianów, ewentualnie przeprowadzało je bez wystawiania ocen, tylko po to, aby zobaczyć, co trzeba uzupełnić. - Nie da się ukryć, że przez naukę zdalną braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów jest sporo – podsumowują dyrektorzy szkół w Kujawsko-Pomorskiem.

Każda klasa dostanie 10 dodatkowych godzin

Dlatego też od września uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wspomagających. Zgodnie z decyzją MEiN na każdą uprawnioną klasę przypadnie 10 dodatkowych godzin w okresie od września do 22 grudnia 2021. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny. O wyborze przedmiotów, z których zostaną przeprowadzone zajęcia, będą decydować dyrektorzy w porozumieniu z rodzicami, uczniami, nauczycielami. Mogą być to jednak tylko przedmioty obowiązkowe, a grupa musi liczyć co najmniej 10 uczniów (w mniejszych szkołach – 5). Jeśli nie będzie chętnych, dyrekcja może przesunąć dodatkowe godziny do innych klas, w których będzie zainteresowanie.