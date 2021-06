To ostatnia szansa, aby w Kujawsko-Pomorskiem znaleźć miejsce na półkoloniach podczas wakacji

Półkolonie muszą zostać zgłoszone do kuratora oświaty

Organizatorów półkolonii dotyczą te same zasady, które obowiązują w przypadku obozów i kolonii. Muszą oni zgłosić wypoczynek do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy (nadzór sprawuje natomiast kurator oświaty, któremu podlega teren, gdzie odbywa się wypoczynek). Na półkoloniach obowiązkowe jest też przestrzeganie wytycznych sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią. Obecnie zostały one nieco złagodzone, m.in. jeśli chodzi o liczebność grup.

Większość zajęć dla dzieci zaplanowanych jest na dworze

Organizatorzy półkolonii zapewniają, że wypoczynek będzie odbywać się zgodnie z reżimem sanitarnym. Jeśli tylko dopisze pogoda, dzieci mają spędzać czas przede wszystkim na świeżym powietrzu.